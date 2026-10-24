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        Elazığ'da 44 kursiyere girişimcilik ve dijital pazarlama eğitimi verildi

        Elazığ Belediyesi EBEGEM Birimi ile ELİKAD iş birliğiyle düzenlenen "Girişimcilik, Finansal Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama Eğitimi"ni tamamlayan 44 kadın kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Elazığ'da 44 kursiyere girişimcilik ve dijital pazarlama eğitimi verildi

        Elazığ Belediyesi EBEGEM Birimi ile ELİKAD iş birliğiyle düzenlenen "Girişimcilik, Finansal Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama Eğitimi"ni tamamlayan 44 kadın kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

        Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki EBEGEM Birimi ile Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) iş birliğinde yürütülen "Girişimcilik, Finansal Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama Eğitimi" sona erdi. Eğitim kapsamında kadın kursiyerlere bütçe yönetimi, finansal okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında dersler verildi. Programı başarıyla tamamlayan 44 kursiyer için düzenlenen törende sertifikaları teslim edildi. Törende konuşan ELİKAD Genel Sekreteri Fethiye Solmaz, dernek olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayatta yer almalarını desteklediklerini belirterek, projeye katkılarından dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile ELİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’a teşekkür etti. Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan ise kadınların iş dünyasındaki rolüne değinerek, gerçekleştirilen eğitimlerin başarıyla tamamlandığını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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