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        Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

        Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

        Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesi ElazığTunceli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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