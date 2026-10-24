Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesi ElazığTunceli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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