Elazığ'da 86 yıl önce işlenen el işi eserler sergileniyor

Elazığ Kent Müzesi, geçmişin izlerini günümüze taşıyan tarihi eserleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Müzede sergilenen 1940’lı yıllara ait el işleri, dönemin el sanatlarını ve kültürel değerlerini gözler önüne seriyor.

Yaklaşık 86 yıl öncesine uzanan el emeği göz nuru eserler, geçmişte kullanılan işleme tekniklerini ve el sanatlarının inceliğini yansıtıyor. Büyük bir emek ve sabırla hazırlanan bu çalışmalar, geçmişin yaşam kültürüne ışık tutarken ziyaretçilere de nostaljik bir yolculuk sunuyor.

Elazığ Kent Müzesi’nde sergilenen eserler, kentin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşıyor.