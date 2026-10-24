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        Elazığ'da 86 yıl önce işlenen el işi eserler sergileniyor

        Elazığ Kent Müzesi, geçmişin izlerini günümüze taşıyan tarihi eserleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Müzede sergilenen 1940'lı yıllara ait el işleri, dönemin el sanatlarını ve kültürel değerlerini gözler önüne seriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Elazığ'da 86 yıl önce işlenen el işi eserler sergileniyor

        Elazığ Kent Müzesi, geçmişin izlerini günümüze taşıyan tarihi eserleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Müzede sergilenen 1940’lı yıllara ait el işleri, dönemin el sanatlarını ve kültürel değerlerini gözler önüne seriyor.

        Yaklaşık 86 yıl öncesine uzanan el emeği göz nuru eserler, geçmişte kullanılan işleme tekniklerini ve el sanatlarının inceliğini yansıtıyor. Büyük bir emek ve sabırla hazırlanan bu çalışmalar, geçmişin yaşam kültürüne ışık tutarken ziyaretçilere de nostaljik bir yolculuk sunuyor.

        Elazığ Kent Müzesi’nde sergilenen eserler, kentin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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