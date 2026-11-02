Keban Kaymakamı Onur, Bahçeli köyünü ziyaret etti

Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.

Onun, misafirperverlikleri için Bahçeli köyü muhtarı Sabri Temür'e ve vatandaşlara teşekkür etti

Vatandaşlarla görüşen, sorun ve talepleri dinleyen Onur, sorunların çözümü konusunda ilgili kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti.

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