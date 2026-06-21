Keban'da 40 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 40 öğrenci, "Bir Destandır Çanakkale" Projesi kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen projede Keban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri 5 günlük Çanakkale gezisine katıldı.



Gezi programına katılan 40 öğrenci düzenlenen törenle 2 koordinatör gözetiminde otobüsle Çanakkale'ye uğurlandı.



Kurum müdürü Murat Keskin, projeyle gençlerin Çanakkale ruhunu yerinde tanıma ve tarihi mekanları ziyaret etme fırsatı bulacaklarını belirtti.



Öğrencilerin, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin izlerini yakından göreceklerini ifade eden Keskin, şöyle konuştu:



"Gençlerimizin tarihini yerinde tanımasını, milli ve manevi değerlerle bütünleşmesini ve Çanakkale Zaferi'nin izlerini bizzat görerek anlamlandırmasını sağlamak amacıyla düzenlenen program güzergahında Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere ve Soğanlıdere Şehitlikleri, Şehitler Abidesi, tanıtım merkezi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi tarihi noktalar yer almaktadır. Projeyle gençlerin tarih bilinci ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedeflemektedir."







