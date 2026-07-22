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        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Cahit D’nin kullandığı 26 AED 318 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Tüneller mevkisinde yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden F.D. ve M.D, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan F.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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