2026-2027 kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında, 20262027 Kış Tedbirleri Toplantısı, AFAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Aydın Baruş, kış mevsimine girilmesiyle birlikte hava koşullarında zaman zaman ani değişiklikler yaşanabildiğine dikkat çekti.

Kış mevsiminde kar yağışı, buzlanma, sis ve tipi gibi olumsuz hava ve yol koşullarının trafik güvenliği üzerindeki etkilerinin önemli ölçüde hissedildiğini belirten Vali Baruş, bu koşulların neden olabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

REKLAM

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arazide veya yollarda mahsur kalan vatandaşlara zamanında ulaşılması, sağlık yardımı gerektiren durumlarda vatandaşların sağlık kuruluşlarına ivedilikle sevk edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Baruş, vatandaşların hava koşullarına ilişkin zamanında bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirleri önceden alabilmelerinin de önemine değindi.

Kurumların kendi sorumluluk alanlarında gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini belirten Vali Baruş, kış tedbirlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması ve alınması gereken önlemlerin önceden belirlenmesi amacıyla toplantının düzenlendiğini kaydetti.

REKLAM

Toplantıda, 20262027 kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, kurumların görev ve sorumlulukları ile yürütülecek çalışmalar ele alındı.