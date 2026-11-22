ERZURUM'da 25 yıldır doğal taş ve fosil araştırmaları yapan Oğuzhan Türk, kentteki yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırmak için kendi adıyla fosil ve mineral galerisi açtı. Erzurum'un farklı ilçelerinde 10 bin kilometre yol katederek topladığı taş ve fosilleri sergileyen Türk, doğal taşları takı ve aksesuara da dönüştürüyor.

Erzurum'da tarih araştırmacısı olan ve doğal taşlara duyduğu ilgiyi yıllar içerisinde atölyeye dönüştüren Oğuzhan Türk'ün taş merakı, 25 yıl önce Narman ilçesindeki bir köy gezisi sırasında başladı. Bölgedeki taş çeşitliliğini fark eden Türk, sonraki yıllarda Erzurum'un farklı ilçelerinde araştırmalar yaparak fosil ve mineral örnekleri toplamaya başladı. Topladığı taşları ekonomiye kazandırmak için küçük bir atölye kuran Türk, çalışmalarını zamanla geliştirerek kendi adıyla fosil ve mineral galerisi açtı. 2 aylık hazırlık sürecinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan galeride, Erzurum'un farklı bölgelerinden çıkarılan doğal taşlar, mineraller ve milyonlarca yıllık fosiller sergileniyor. Türk, bu tür galerilerin Türkiye'de oldukça sınırlı sayıda bulunduğunu belirterek, çalışmasının Erzurum'un turizm potansiyeline katkı sunmasını amaçladığını söyledi.

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FOSİLLERİN YAŞLARI MİLYONLARCA YILA UZANIYOR

Koleksiyonda 500 milyon, 300 milyon ve 66 milyon yıllık olduğu belirtilen fosillerin de bulunduğunu anlatan Türk, taşların ve fosillerin isimlendirilmesi ile yaşlarının belirlenmesi konusunda Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekiplerinden destek aldıklarını ifade etti. Erzurum'un geçmişte denizle kaplı olduğuna ilişkin fosil örneklerine de koleksiyonunda yer veren Türk, Aşkale, Narman, Oltu ve Pasinler ilçelerinde yaptığı araştırmalar sırasında deniz canlılarına ait fosillere rastladığını söyledi. Bölgedeki fosillerin milyonlarca yıl önce var olan Tetis Denizi ve Tetis Okyanusu'nun jeolojik geçmişine ışık tuttuğunu belirten Türk, kıtaların hareketleri ve jeolojik süreçler sonucunda denizel canlıların fosilleşerek günümüze ulaştığını söyledi.

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DOĞAL TAŞLAR TAKI VE AKSESUARA DÖNÜŞÜYOR

Taşları yalnızca sergilemekle kalmadığını, aynı zamanda işleyerek farklı ürünlere dönüştürdüğünü kaydeden Türk, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu çeşitliliğe sahip tek atölye olduklarını ifade etti. Doğal taşlardan takı ve aksesuar ürettiğini belirten Türk, vatandaşların da orijinal doğal taş ürünlerine giderek daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi. Araştırmaları sırasında Erzurum'un ilçelerinde 10 bin kilometre yol katettiğini anlatan Türk, amaçlarının kentin doğal zenginliklerini tanıtmak, turizme katkı sağlamak ve yeni istihdam alanları oluşturmak olduğunu belirtti. Atölyede yetiştirdiği elemanların da bulunduğunu söyleyen Türk, gerekli desteklerin verilmesi ve daha geniş bir çalışma alanı sağlanması halinde, 30-40 kişilik istihdam oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Türk, Erzurum'un doğal taş potansiyelinin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin hem kent ekonomisine hem de turizme katkı sağlayacağını ifade etti.

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'OLTU TAŞI GİBİ KIYMETLİ TAŞLARIMIZ VARMIŞ'

Erzurum Valisi Aydın Baruş tarafından açılışı yapılan galeriyi gezenler, gördükleri karşısında şaşırdı. Erzurum'da bu kadar çeşit taş olduğunu bilmediğini belirten Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ümit Gergit, "Erzurum'da bu kadar çeşit taş olduğunu bilmiyorduk. Galeri sayesinde hem taşlardan bilgimiz oldu hem de fosillerle alakalı güzel bir galeri olmuş. Biz Erzurum'da sadece Oltu taşı var diye biliyorduk. Meğer Oltu taşı gibi çok kıymetli taşlarımız varmış" dedi.

'DENİZ ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK ŞAŞIRTICI'

Kendisinin de taşlara merakı olduğunu ifade eden Semra Karadağ ise açılan galeriyi meraklıların gezmesini tavsiye etti. Erzurum Kartalları Havacılık ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Adem Çelikoğlu da "Bu galerinin Erzurum’un geçmişine, tarihine ışık tutacağını ümit ediyoruz. Deniz ürünlerini insan ilk gördüğünde şaşırıyor. Bizler için garip geliyor. 2 bin metre rakımda yaşayıp deniz ürünlerinin burada bulunması şaşkınlık verici" diye konuştu.