Konuya ilişkin Millî Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Kalp ritim bozukluğu nedeniyle ileri tedavi ihtiyacı bulunan 3 aylık bebeğimiz, Hava Kuvvetlerimizin 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı ambulans uçak ile Erzurum’dan alınarak Mürted Hava Meydan Komutanlığına ulaştırıldı. Minik yavrumuza acil şifalar diliyoruz."

Erzurum’da kalp ritim bozukluğu tanısı konulan ve ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyan 3 aylık bebek için Millî Savunma Bakanlığı (MSB) devreye girdi.

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