Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri ASKON Başkanı Turan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı: "Cumhuriyet; yalnızca bir geçmiş gururu değil; aynı zamanda geleceğe tutulan umut meşalesidir"

        ASKON Başkanı Turan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı: "Cumhuriyet; yalnızca bir geçmiş gururu değil; aynı zamanda geleceğe tutulan umut meşalesidir"

        Toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin yeniden doğuşunu simgeleyen en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:23 Güncelleme:
        ASKON Başkanı Turan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı: "Cumhuriyet; yalnızca bir geçmiş gururu değil; aynı zamanda geleceğe tutulan umut meşalesidir"

        Toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in Türk milletinin yeniden doğuşunu simgeleyen en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

        Cumhuriyetin birleştirici bir güç olduğunu ifade eden Başkan Turan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının sembolü olan Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

        REKLAM

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlatılan Millî Mücadele’nin Büyük Zafer’le noktalanmasını takiben Büyük Önder Atatürk’ün, "Türk Milleti’nin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir" dediği Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen Aziz Milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekûn inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı’mız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlanmıştır.

        Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet; yalnızca bir geçmiş gururu değil; aynı zamanda geleceğe tutulan umut meşalesidir.

        REKLAM

        Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Ülkemiz için var gücümüzle çalışmak, bizlere edilen bu emaneti; bugünlerimizin ve yarınlarımızın teminatı evlatlarımıza en güzel şekilde teslim etmek en büyük sorumluluğumuzdur. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir.

        Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Milletimiz yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz. Cumhuriyet; yalnızca bir geçmiş gururu değil; aynı zamanda geleceğe tutulan umut meşalesidir.

        REKLAM

        Cumhuriyet, bu milletin tarihindeki en büyük gurur tablolarından biridir. Cumhuriyetimizin ilanının ikinci asrı olan Türkiye Yüzyıl'ında, ülkemizi daha müreffeh ve güçlü kılmak için katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

        Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Erzurum Tarih Derneği Başkanı Özden: ''Cumhuriyetimizin ve millet iradesini...
        Erzurum Tarih Derneği Başkanı Özden: ''Cumhuriyetimizin ve millet iradesini...
        Erzurum Kent Konseyi'nden kutlama mesajı: ''Cumhuriyet, aziz Türk Milleti'n...
        Erzurum Kent Konseyi'nden kutlama mesajı: ''Cumhuriyet, aziz Türk Milleti'n...
        "Zengezur Koridoru, Hızlı Tren ve Palandöken Lojistik Merkezi Erzurum için...
        "Zengezur Koridoru, Hızlı Tren ve Palandöken Lojistik Merkezi Erzurum için...
        Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği kuruldu: Turizmin gücü Anadolu'ya yayıl...
        Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği kuruldu: Turizmin gücü Anadolu'ya yayıl...
        Aile hekimlerine yönelik eğitim programı başarıyla tamamlandı
        Aile hekimlerine yönelik eğitim programı başarıyla tamamlandı
        Erzurum'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Erzurum'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi