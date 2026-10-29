Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği kuruldu: Turizmin gücü Anadolu'ya yayılıyor 7 bölgeden gazeteciler birleşti: Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği faaliyete başladı

Türkiye'nin yedi bölgesinden gazetecilerin bir araya gelmesiyle kurulan Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği (ATGD), resmî kuruluş sürecini tamamlayarak faaliyetlerine başladı. Turizmin başkenti Antalya merkezli olarak kurulan dernek, Anadolu’nun 12 bin yıllık tarihini, kültürel mirasını ve alternatif turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada vitrine çıkarmayı hedefliyor.

Antalya’da düzenlenen üç günlük tüzük ve strateji çalıştayının ardından hazırlanan resmi evraklar, Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teslim edildi. Dernek, 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hukuki kuruluşunu tamamlamış oldu.

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"Turizm sadece deniz ve sahilden ibaret değil"

Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Yeni, kuruluş felsefesine ilişkin yaptığı açıklamada, turizm medyasının bugüne kadar ağırlıklı olarak İstanbul ve Antalya odaklı bir görünüm sergilediğini belirtti.

Anadolu coğrafyasının her köşesinde büyük bir turizm potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Yeni, "Turizm yalnızca sahil turizminden ibaret değil. Anadolu'da bugüne kadar tanıtım konusunda ihmal edilen gastronomi, kültür, inanç, termal, sağlık, doğa ve kış turizmi gibi yüksek katma değerli zenginliklerimiz var. Bölgelerde görev yapan meslektaşlarımızla güç birliği yaparak turizm gazeteciliği bilincini tüm Anadolu medyasına yayacağız. Özellikle geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle potansiyeli değerlendirilemeyen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin medeniyet mirasını dünya vitrinine taşıyarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

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İlk resmi ziyaret Antalya Valisi Hulusi Şahin’e

Kuruluş işlemlerinin hemen ardından Mevlüt Yeni başkanlığındaki Kurucular Kurulu heyeti, ilk resmi ziyaretini Antalya Valisi Hulusi Şahin’e gerçekleştirdi. Türkiye'nin yedi bölgesini temsil eden gazetecilerin hazır bulunduğu ziyarette, derneğin vizyonu ve projeleri paylaşıldı.

Ziyarete coğrafi bölgeleri temsilen şu isimler katıldı: Akdeniz Bölgesi: Orhan Çakmur, Dursun Gündoğdu, Necdet Alkandemir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Mehmet Çelik, Ege Bölgesi: Cem Kaytan, İç Anadolu Bölgesi: Osman Koca, Doğu Anadolu Bölgesi: Ayhan Türkez, Marmara Bölgesi: İsmail Kahraman, Karadeniz Bölgesi: Ersen Küçük.

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Vali Şahin: "Yedi bölgeyi kapsayan bu yapı çok kıymetli"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin her bölgesinin kendine has tarihi ve kültürel değerleri olduğunu vurguladı. Yapılanmanın önemine dikkat çeken Vali Şahin, "Ülkemizin ve yaşadığınız kentlerin turizm değerlerini tanıtmak, turizm gazeteciliği bilincini geliştirmek amacıyla çıktığınız bu anlamlı yolda sizlere başarılar diliyorum. Yedi coğrafi bölgeyi tek bir çatı altında toplayan bu yapı Türk turizmi için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin ayrıca heyete, Kasım ayı içerisinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük iklim zirvesi COP31 hazırlıkları, "Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında yürütülen deniz kirliliğiyle mücadele çalışmaları, dumansız plajlar, atık tutucu bariyerler ve deniz canlılarının korunmasına yönelik projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

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Hedef: Küresel rekabet ve pazar çeşitliliği

Kısa sürede üye yapılanmasını tamamlayarak olağan genel kurula gitmeyi hedefleyen Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği; saha çalışmaları, basın gezileri ve uluslararası stratejik iletişim projeleri yürütecek. Dernek; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışarak Türkiye'nin turizmde pazar çeşitliliğini artırmayı ve turizm gelirlerinin ülke geneline dengeli bir şekilde yayılmasını sağlamayı amaçlıyor.