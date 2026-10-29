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        Uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki Eylül Ada da kurtarılamadı

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan Eylül Ada Bayındır (15) da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki Eylül Ada da kurtarılamadı

        ERZURUM’un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada, ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kazada yaralanan Eylül Ada Bayındır (15) da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Oltu Çevre Yolu’nda meydana geldi. B.Ş.’nin (21) kontrolünü yitirdiği 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, refüje çarptı. Takla atıp karşı şeridin bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hafif ticari araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ndeki bir evin bahçe duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtaki Kerim Can Aydın’ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü B. Ş. ve yanındaki Eylül Ada Bayındır ve Z. N. A. (17) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Tedavi altına alınan yaralılardan Bayındır, Erzurum’a sevk edildi. Burada tedaviye alınan Eylül Ada Bayındır doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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