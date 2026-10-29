Erzurum'da cezaevi personelinden Cumhuriyet'in 103. yılına özel koreografi gösterisi
Erzurum'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında cezaevi personeli tarafından ay-yıldız koreografisi sergilendi.
Giriş: 29.10.2026 - 09:18 Güncelleme:
Erzurum'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında cezaevi personeli tarafından ay-yıldız koreografisi sergilendi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli yaklaşık 150 personel bir araya geldi.
Personel, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız koreografisi sergiledi.
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