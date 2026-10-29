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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da cezaevi personelinden Cumhuriyet'in 103. yılına özel koreografi gösterisi

        Erzurum'da cezaevi personelinden Cumhuriyet'in 103. yılına özel koreografi gösterisi

        Erzurum'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında cezaevi personeli tarafından ay-yıldız koreografisi sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Erzurum'da cezaevi personelinden Cumhuriyet'in 103. yılına özel koreografi gösterisi

        Erzurum'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında cezaevi personeli tarafından ay-yıldız koreografisi sergilendi.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli yaklaşık 150 personel bir araya geldi.

        Personel, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız koreografisi sergiledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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