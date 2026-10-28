Erzurum'da polis Cumhuriyet Bayramı'nı at üstünde Türk bayrağı ile kutladı

İlçe kırsalında, yağmurun altında elinde Türk bayrağıyla atını dört nala süren Taşdemir, çamurlu ve patika yollarda ilerledi.

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