Erzurum'da polis Cumhuriyet Bayramı'nı at üstünde Türk bayrağı ile kutladı
Erzurum'da görevli başkomiser İsmail Taşdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla yağmur altında at sürdü.
Erzurum’da görevli başkomiser İsmail Taşdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla yağmur altında at sürdü.
Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Başkomiser Taşdemir, Cumhuriyet Bayramı’na özel gerçekleştirdiği atlı sürüşle anlamlı bir görüntüye imza attı.
İlçe kırsalında, yağmurun altında elinde Türk bayrağıyla atını dört nala süren Taşdemir, çamurlu ve patika yollarda ilerledi.
Taşdemir’in bayrak eşliğinde gerçekleştirdiği sürüş, dronla havadan görüntülendi.
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