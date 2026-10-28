Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı

Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, adli ve askeri erkan temsilcileri, il protokolü, öğrenciler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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- Ardahan

Ardahan'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Valilik bahçesindeki Atatürk büstü önünde düzenlenen törende, Vali Ömer Hilmi Yamlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Özyurt ve Belediye Başkanı Faruk Demir çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, tarihi Kongre Binası'na geçerek Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisini ziyaret etti.

Program kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan "Cumhuriyet Öncesi, Cumhuriyet Sonrası" temalı sergi de gezildi.

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- Erzincan

Erzincan'da ise Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları "Cumhuriyet Koşusu" ile başladı.

Valilik himayesinde, belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan koşuya 168 sporcu katıldı. Belediye önünden başlayan koşuda, sporcular 1000 metrede derece elde edebilmek için ter döktü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları törenle verildi.

Erzincan Belediyesi önünde yağmur altında devam eden etkinliklerde Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.