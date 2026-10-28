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        Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıldönümü Kutlama törenleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıldönümü Kutlama törenleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da başladı.

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Atatürk anıtındaki çelenk sunumunda bulundu.

        Çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programa siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, asker ve polisler, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Erzurum'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim 2026'da Valilik Makamında Erzurum Valisi Aydın Baruş'un kabulü ve daha sonra hava muhalefeti nedeniyle Hastaneler Caddesi'ndeki kutlama törenleri yerine Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonundaki programla devam edecek.

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