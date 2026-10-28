Liman Ayık Yaşam Derneği Erzurum Şubesi hizmete açıldı

Liman Ayık Yaşam Derneği Erzurum Şubesi, Yakutiye ilçesi Karanlık Kümbet Sokak'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Başta madde, alkol ve kumar bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadele eden, ilaçsız ve ücretsiz rehberlik hizmeti sunan Liman Ayık Yaşam Derneği, bireylerin bağımlılıklarından arınarak sosyal hayata yeniden kazandırılmasını ve ailelerin bu süreçte desteklenmesini amaçlıyor. Derneğin Erzurum şubesi, Yakutiye ilçesi Karanlık Kümbet Sokak'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programında Liman Ayık Yaşam Derneği Erzurum Şube Başkanı Serkan Demir, Dernek Başkan Yardımcısı Hakan Yalman, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ile Erzurum Valisi Aydın Baruş birer konuşma yaptı.

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"Bu bir gönül davası"

Liman Ayık Yaşam Derneği Erzurum Şube Başkanı Serkan Demir yaptığı konuşmada, "Erzurum şubesini Erzurum'umuza, hemşehri olarak, benim bu memleketin evladı olarak, burada da böyle bir ihtiyaç vardı. Sağ olsun başkanımıza Amerika'da kendisine bunu izah ettik. Ferasetiyle bizi anladı ve sağ olsun bu derneğin yerini bize tasdik etti. Allah ondan razı olsun, Zafer ağabeyimden Allah razı olsun, sayın valimizden Allah razı olsun. Bu bir gönül davası, Allah rızası için biz bu işin içerisindeyiz" dedi.

"Sadece ilaçla tedavi yönteminin yeterli olmadığını görüyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Bu yapılan hizmetleri yerinde gördüm ve bizim de mutlaka böyle bir tesisimizin olması gerektiğine inandım. Liman Derneği'yle beraber bu işi yürütüyoruz. Emeği geçen Liman Derneği'ne ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın valimizle beraber inşallah daha güzellerini ya bu semtte yeni alacağımız yerleri yapacağız veya böyle bir yer oluşturacağız. Hedefim 50 kişilik, 50 yataklı erkekler için, bir 20 yataklı da bayanlar için bir yer oluşturup, bu hizmeti yürütmek ve örnek teşkil etmek. Çünkü bazı yapılan çalışmalarda sadece ilaçla tedavi yönteminin yeterli olmadığını duyuyoruz ve görüyoruz" diye konuştu.

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"Çözümümüz maddeden manaya geçmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan da, "Liman Ayık Yaşam Derneği'ni tebrik ediyorum. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Çağımızın en büyük problemi bağımlılık. Maalesef ahir zamandan geçiyoruz. Ben de kısaca şöyle demek istiyorum: Bizim çözümümüz artık maddeden manaya geçmek. Bu kurum da maddeden manaya geçirsin inşallah buradaki arkadaşlarımızı diyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışa konuşmacıların yanı sıra STK ve siyasi parti temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.