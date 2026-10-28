Erzurum 112'den duygulandıran 29 Ekim klibi: "Umuda açılan ilk sesiz"

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlanan video klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ile acil çağrı merkezinin hayat kurtaran misyonunu harmanlayan klip, kısa sürede çok sayıda izlenme ve paylaşım aldı.

"Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve ortak geleceğimizin adı Cumhuriyet" vurgusuyla başlayan klipte, 112 çalışanlarının omuzlarındaki büyük mirasın ve sorumluluğun bilincinde görev yaptığı ifade edildi. Her çağrının dikkatle karşılandığı ve zamanla yarışılan anların aktarıldığı videoda, personelin yaşamı koruma ve umudu büyütme kararlılığı gözler önüne serildi.

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"Umuda açılan ilk sesiz"

Farklı birimlerin tek bir çatı altında ortak bir sorumlulukla hareket ettiğini belirten klip metninde, şu ifadelere yer verildi:

"Her saniyenin önemini biliyoruz. Çünkü bazen bir çağrı bir hayata umut olabilir. Yaşamı koruyor, umudu büyütüyoruz. Huzur ve güveni birlikte sağlıyoruz. Cumhuriyetimizin aydınlattığı yolda ilerliyor, her gün her görevde milletimizin yanında yer alıyoruz. Umuda açılan ilk sesiz. Her çağrıda, her görevde hayat için görev başındayız. Çünkü Cumhuriyet, hepimizin ortak geleceğidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat esasıyla milletin güvenliği ve sağlığı için sahada olduğuna dikkat çekilen klip, izleyicilerden tam not aldı.