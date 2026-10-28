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        Erzurum'da "Liman Ayık Yaşam Derneği Hizmet Binası Açılış Töreni" yapıldı

        Erzurum'da, bağımlılıkla mücadelede hizmet vermesi amacıyla "Liman Ayık Yaşam Derneği Hizmet Binası Açılış Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Erzurum'da "Liman Ayık Yaşam Derneği Hizmet Binası Açılış Töreni" yapıldı

        Erzurum'da, bağımlılıkla mücadelede hizmet vermesi amacıyla "Liman Ayık Yaşam Derneği Hizmet Binası Açılış Töreni" düzenlendi.

        Yakutiye ilçesi Yeğenağa Mahallesi Karanlık Kümbet Sokak'taki eski Erzurum konaklarından restore edilerek dönüştürülen 500 metrekarelik bir binada düzenlenen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve derneğin tanıtım videosuyla başladı.

        Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, şehir için önemli bir müessesenin açılışını yaptıklarını söyledi.

        Hayırlı ve zahmetli bir hizmet yapıldığını anlatan Baruş, şöyle devam etti:

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        "Çağımızda gençlerimizin, yeni nesillerimizin karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlike bağımlılık. Bu bağımlılıktan madde bağımlılığı gerçekten hem sağlığımızı hem de ailelerimizi son derece huzursuz eden bir bağımlılık türü. Bu bağımlılıkla mücadele etmek kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları olarak hepimizin görevi. Tıbbi tedavinin yanında bu bağımlılık türünde manevi tedavi çok önemli. İşte kamu kurumlarımızın, sağlık kuruluşlarımızın yürütmüş olduğu çalışmaların yanında sivil toplum kuruluşlarımızın bu çalışmalara destek vermesi son derece anlamlı."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan ise Erzurum'da iki gündür geleceği inşa eden projelerin açılışında bulunduklarını belirtti.

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        Açılışta emeği olanlara teşekkür eden Ayan, "Bağımlılık çağımızın en büyük problemi. Maalesef ahir zamandan geçiyoruz. Bizim çözümümüz artık maddeden manaya geçmek. Bu kurum da maddeden manaya geçilsin." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de çok önemli bir sosyal soruna parmak basmak üzere toplandıklarını anlatarak, "Bu yapılan hizmetleri yerinde gördüm ve bizim de mutlaka böyle bir tesisimizin olması gerektiğine inandım. İşbirliği ile bu işi yürütüyoruz." dedi.

        - "Özellikle Kur'an eksenli bir anlayışı merkeze koyarak yola çıktık"

        Liman Ayık Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hakan Yalman ise 19. yüzyılın özellikle kapitalizmin ve materyalizmin dünyayı sardığı bir sari hastalık olarak insanların hayatına girdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

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        "Sonucunda ortaya çıkan savaşlar, hastalıklar ve en önemlisi madde bağımlılığıyla gençlerimizi girdabına alan bir sürecin içerisindeyiz ve burada bir seferberlik ruhuyla insanı merkeze koyduğumuz, insanı aslında değerli gören anlayış ile bir tek gencimizin içinde bulunduğu girdaptan kurtulması bütün insanlığın kurtulmasıdır anlayışı ile yola çıktık. Burada özellikle Kur'an'ın hidayetle şifa kaynağı olması manasını bu dönemde Avrupa'nın değişik yerlerinde manevi değerlerin bu süreçten kurtulmak için ne kadar önemli olduğu ön plana çıktı ancak biz özellikle Kur'an eksenli bir anlayışı merkeze koyarak yola çıktık ve gerçekten çok ciddi başarılar elde edildi."

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        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın dua etmesi ve kurdele kesilmesiyle derneğin açılışı yapıldı.

        Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, belediye başkanları, dernek yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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