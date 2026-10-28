Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık'tan Cumhuriyet'in 103. yılına özel mesaj; "Cumhuriyet genç nesillerin omuzlarında yükselecektir"

Erzurum Türk Ocağı Başkanı Av. Nizam Işık, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin binlerce yıllık devlet kurma iradesinin ve bağımsızlık ülküsünün çağdaş dünyadaki ifadesi olduğunu belirtti.

Başkan Nizam Işık, mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü geçmişine, Millî Mücadele ruhuna ve küresel gelişmeler karşısında yapılması gerekenlere dikkat çekerek Türk gençliğine önemli çağrılarda bulundu.

"Cumhuriyet, genç nesillerin omuzlarında yükselecektir"

Türk milletinin en az beş bin yıllık şanlı mazisinden aldığı güçle Cumhuriyet’i kurduğunu ifade eden Işık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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"Kahraman ecdadın fedakârlığıyla yoğrulan Türkiye Cumhuriyeti, onu ebediyete kadar yaşatma azmindeki Türk gençliğinin imanıyla yükselen kutlu bir eserdir. Vatan topraklarının işgal edildiği karanlık günlerde hür yaşama irademiz, Kuvâyı Milliye ruhuyla yeniden tarih sahnesine çıkmış ve Türk milletinin bağımsızlık aşkını ortaya koymuştur. Millî Mücadele ruhunun geçmişin bir hatırası olarak kalmaması; bugünün sorunlarına akıl, bilgi, cesaret ve ortak sorumlulukla cevap verme iradesine dönüşmesi en büyük temennimizdir."

Küresel değişimler ve üniter yapı vurgusu

Dünyanın büyük bir değişim eşiğinde olduğuna işaret eden Erzurum Türk Ocağı Başkanı Av. Nizam Işık, savaşlar, göçler, ekonomik belirsizlikler ve toplumsal kutuplaşmaların yaşandığı bu çağda Türkiye’nin önceliklerini sıraladı. Işık, "Böyle bir çağda Türkiye'nin bağımsızlığını, millî egemenliğini ve üniter devlet yapısını koruması; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yurttaşların huzur ve güvenini temin etmesi; eğitimini ve toplumsal dayanışmasını güçlendirmesi hayati önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

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Gençliğe çağrı: "Miras, sadece geçmişi ezberlemek değildir"

Konuşmasında Türk gençliğine de seslenen Işık, Cumhuriyet mirasını korumanın sadece geçmişi ezberlemekten ibaret olmadığını vurgulayarak, "Tarihini doğru öğrenmek, bilimin peşinden gitmek, sorgulamak, üretmek, adaleti savunmak, ülkesine ve insanlığa yararlı olmak demektir. Unutmayalım ki bir millet, gençlerinin yalnızca heyecanıyla değil, bilgisi, karakteri, ahlâkı ve çalışma azmiyle yücelir" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anıldı

Mesajının son bölümünde Cumhuriyet’in kurucularını yâd eden Işık, "29 Ekim’in anlamını bir kez daha idrak ederken, Millî Mücadele kahramanlarımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı en coşkun duygularımızla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.