Her akşam yollarını gözlüyordu: Temizlik işçilerinin minik hayranı belediye başkanının misafiri oldu

Erzurum'da her akşam evlerinin önünden geçen belediye temizlik ekiplerini balkondan büyük bir coşkuyla selamlayan minik Asel, sevginin en saf halini gözler önüne serdi. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, gönülleri ısıtan bu vefalı davranışı karşılıksız bırakmayarak minik Asel ve ailesini makamında ağırladı.

Yakutiye ilçesinde yaşayan minik Asel, her akşam sokakları temizleyen belediye işçilerini büyük bir heyecanla beklemeyi alışkanlık haline getirdi. Temizlik araçlarının sesini duyar duymaz pencereye koşan ve ekiplere el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan Asel'in bu sempatik tavırları, hem işçilerin yorgunluğunu unutturdu hem de belediye yönetiminin dikkatini çekti.

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"Gönlümüzü ısıtan minik Asel'e teşekkür ediyoruz"

Görüntüleri ve Asel'in bu saf sevgisini öğrenen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, minik kızı ve ailesini belediyeye davet etti. Makamında ağırladığı Asel ile yakından ilgilenen ve ona çeşitli hediyeler veren Başkan Uçar, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada duygusal ifadelere yer verdi. Başkan Uçar, "Her akşam büyük bir heyecanla Belediyemizin temizlik ekiplerine el sallayarak onları selamlayan kıymetli Asel kızımızı ve ailesini Belediyemizde misafir ettik. O minicik kalbiyle, işçilerimizin emeğine gösterdiği o saf sevgi ve sempatik davranışlarıyla hepimizin gönlünü ısıttı. Minik Asel'e ve değerli ailesine bu nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, evladımıza sağlık, başarı ve hayırlı bir ömür diliyoruz" şeklinde konuştu.

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Ziyaret, Başkan Uçar'ın minik Asel ve ailesiyle çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.