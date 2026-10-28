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        Erzurum'da tek perdelik "Evdeki Yabancı" oyunu seyirciyle buluştu

        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını gasbetmesini anlatan "Evdeki Yabancı" adlı oyunu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Erzurum'da tek perdelik "Evdeki Yabancı" oyunu seyirciyle buluştu

        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını gasbetmesini anlatan "Evdeki Yabancı" adlı oyunu sahneledi.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir'in kaleme aldığı tek perdelik "Evdeki Yabancı" oyunu, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

        Prof. Dr. Aydemir'in yönettiği oyunda, Gonca Çılgı, Emrah Çılgı, Yakup Abdullahoğlu, Selçuk Ağırman, Sencer Torun, Fatmanur Çavaş rol aldı.

        Oyunun teknik ekibinde ise Eser Dursun, Kürşad Ekinci, Sinan Candan, Yusufcan Korkmaz, Ayşenur Bayraktaroğulları bulundu.

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        Oyunda, İsrail'in 1948 yılından itibaren Filistinlilerin topraklarını gasbetmesi konu ediliyor.

        - Oyundan etkilenip Filistin'e bağış yaptılar

        Vatandaşların ve tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, büyük beğeni topladı.

        Oyundan etkilenen bazı vatandaşlar, tiyatrodan sonra Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e bağışta bulundu.

        Merkezdeki ücretsiz tiyatro oyunları, her pazartesi ve salı saat 19.00'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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