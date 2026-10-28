AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, Erzurum'da İl Danışma Meclisi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "Bugün dört bir yanımız ateş çemberi fakat NATO'da bütün dünya Türkiye'yi konuştu. Bu ateş çemberinin içinde ülkemizde güvenle yaşıyoruz. Ülkemiz o kadar güvenilir ki dünya liderleri zirve yapmaya Türkiye'ye güvenle geliyor. Bunu sağlamak kolay bir şey değil." dedi.

Nilhan Ayan, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, millete hizmet için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu ifade eden Ayan, "25 yıldır Türkiye'de neler yapıldı, logomuzda hepsinin imgeleri var. Otomobilimiz yoktu, artık var. Bizimle alay ettiler 'otomobil yapamazlar yaptıkları kalorifer peteği' dediler. Biz tüm engellemelere ve küçük görülmemize rağmen çalışmalarımıza devam ettik. 25 yıldır çalışıyoruz. Hala küçük görüyorlar ama görmeye devam etsinler, biz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu millete hizmetkar olmak için geldik." diye konuştu.

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İlk çeyrek asrı tamamladıklarını ve önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten Ayan, şöyle devam etti:

"Savunma sanayinde yüzde 80'lerin üzerinde yerlilik oranına ulaştık. Türkiye'de daha önce yenilenebilir enerji yokken yenilenebilir enerjiyi kullanıyoruz. 'Petrol buluyoruz ama bunların hiçbiri neden bizim cebimize yansımıyor' diye zaman zaman soruluyor. Çok zor zamanlardan geçtik. Pandemi, ekonomik buhran yaşayan dünya, en çok ticaret yaptığımız İran ve Ukrayna'daki savaş, Suriye ile yeni düzen oturmaya başladı. Bugün dört bir yanımız ateş çemberi fakat NATO'da bütün dünya Türkiye'yi konuştu. Bu ateş çemberinin içinde ülkemizde güvenle yaşıyoruz. Ülkemiz o kadar güvenilir ki dünya liderleri zirve yapmaya Türkiye'ye güvenle geliyor. Bunu sağlamak kolay bir şey değil. Bu, ancak böyle bir liderin iradesi ve dirayetiyle mümkün olur."

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de partilerinin hizmet anlayışıyla hareket ettiğini söyleyerek, "Biz 'devleti yaşat ki millet yaşasın' anlayışındayız. Bu anlayışla hamdolsun toplumun içine çıkacak yüzümüz var çünkü her şeyi vatandaşımız için yapıyoruz. AK Parti'de bu anlayış devam ettiği müddetçe yolumuza devam edeceğiz. Ne zaman halktan kopar, yanlış yapanları kenara koymazsak, o zaman endişe edelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu hareket devam edecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise üye çalışmalarından bahsederek, "2026 yılının sonuna geliyoruz. Genel merkezimizin bize verdiği 11 bin 191 hedefi var. Geçen yıl 12 bin 500 üye ile bize verilenin üzerine koyarak üyelerimizi ailemize kazandırdık. Her yapılan toplantıların ana gündem maddesi üye ve hane ziyaretleri oluyor. Bu teşkilatımız canla başla çalışıyor ve şu an yüzde 65 oranına gelmiş bulunuyoruz. Önümüzde bir ayımız var, inşallah bu kalan sayılarımızı da tamamlayacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna her zaman olduğu gibi Erzurum olarak görevini yapmış bir şekilde inşallah çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.