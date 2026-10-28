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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Tekman'da yağış kazaya neden oldu: Tır virajı alamayarak devrildi Erzurum'da gaz tankeri takla attı: Sürücüyü kahraman belediye işçisi kurtardı Faciadan dönüldü: Erzurum'da boş gaz tankeri takla attı

        Tekman'da yağış kazaya neden oldu: Tır virajı alamayarak devrildi Erzurum'da gaz tankeri takla attı: Sürücüyü kahraman belediye işçisi kurtardı Faciadan dönüldü: Erzurum'da boş gaz tankeri takla attı

        Erzurum'da taşımalı doğal gaz (CNG) yüklü dorseyi bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen tır, kayganlaşan yolda virajı alamayarak takla attı. Gaz tankeri olması nedeniyle çevredeki vatandaşların yaklaşmaya korktuğu araçtaki sürücü, belediye personeli ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Tekman'da yağış kazaya neden oldu: Tır virajı alamayarak devrildi Erzurum'da gaz tankeri takla attı: Sürücüyü kahraman belediye işçisi kurtardı Faciadan dönüldü: Erzurum'da boş gaz tankeri takla attı

        Erzurum'da taşımalı doğal gaz (CNG) yüklü dorseyi bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen tır, kayganlaşan yolda virajı alamayarak takla attı. Gaz tankeri olması nedeniyle çevredeki vatandaşların yaklaşmaya korktuğu araçtaki sürücü, belediye personeli ekiplerince kurtarıldı.

        Edinilen bilgilere göre kaza, TekmanKarayazı kara yolunun 32. kilometresindeki Hacıömer ile Körsu mahalleleri arasında meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş.'ye ait, B.K. yönetimindeki 25 AFK 789 plakalı tır, taşımalı gaz dolu dorseyi Tekman Doğalgaz CNG istasyonuna bıraktı. Boş dorseyi alarak Erzurum’a dönmek üzere yola çıkan tır, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı. Virajı alamayan tır, savrularak takla attı.

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        Vatandaşlar yaklaşamadı, belediye işçisi kurtardı

        Aracın gaz tankeri olması ve sızıntı ihtimali nedeniyle çevredeki vatandaşlar araca yaklaşamazken, kazayı fark eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman ESKİ operatörü İrfan Karakoç duruma müdahale etti. Sürücü B.K., Karakoç tarafından araçtan çıkarılarak güvenli bir alana taşındı.

        Sürücünün sağlık durumu iyi

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hınıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan kontrollerde sürücü B.K.'nin herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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