Stadyumda evlilik teklif etmişti, kız istemeye 60 meşaleyle gitti

Erzurumspor FK’nın Eyüpspor’u 20 mağlup ettiği Süper Lig mücadelesi öncesinde Kazım Karabekir Stadyumu’nda sevgilisine meşaleler eşliğinde evlilik teklif ederek gündeme gelen Dadaşlar Grubu Lideri Serkan Cebanay, bu kez kız istemeye 60 meşaleyle gitti.

Stadyumda mavibeyazlı taraftarların tezahüratları ve meşaleler eşliğinde evlilik teklifinde bulunan Cebanay, Buse Yıldırım’ın "Evet" cevabının ardından kız isteme merasimi için harekete geçti. Cebanay, Buse Yıldırım’ın yaşadığı İbrahim Hakkı Mahallesi’ne Dadaşlar Grubu üyeleriyle birlikte gitti. Kız isteme merasimi öncesinde yakılan 60 meşale, renkli görüntüler oluşturdu.

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"Hayatımda yaşayacağım en güzel günlerden birini yaşıyorum"

Cebanay, "Bugün hayatımda yaşayacağım en güzel günlerden birini yaşıyorum. Sağ olsun hayatıma artık bir ortak arkadaş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Evlilik teklifinde beni kırmayıp evet dedi. Bugün de Allah nasip ederse nikahımız kıyılıyor. Düğüne de bütün Erzurum halkını, Erzurumspor taraftarlarını da davet edip bekliyorum. Sizler de buraya kadar zahmet ettiniz geldiniz, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle güzel şeyler olacak. Buradan beklemede kalın diyoruz. Erzurum'un en büyük ve en güzel düğününü yapmak için gün sayıyoruz. Sizleri de o gün davet edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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Buse Yıldırım ise kız isteme merasimine katılan herkese teşekkür etti.