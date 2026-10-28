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        Stadyumda evlilik teklif etmişti, kız istemeye 60 meşaleyle gitti

        Erzurumspor FK'nın Eyüpspor'u 20 mağlup ettiği Süper Lig mücadelesi öncesinde Kazım Karabekir Stadyumu'nda sevgilisine meşaleler eşliğinde evlilik teklif ederek gündeme gelen Dadaşlar Grubu Lideri Serkan Cebanay, bu kez kız istemeye 60 meşaleyle gitti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Stadyumda evlilik teklif etmişti, kız istemeye 60 meşaleyle gitti

        Erzurumspor FK’nın Eyüpspor’u 20 mağlup ettiği Süper Lig mücadelesi öncesinde Kazım Karabekir Stadyumu’nda sevgilisine meşaleler eşliğinde evlilik teklif ederek gündeme gelen Dadaşlar Grubu Lideri Serkan Cebanay, bu kez kız istemeye 60 meşaleyle gitti.

        Stadyumda mavibeyazlı taraftarların tezahüratları ve meşaleler eşliğinde evlilik teklifinde bulunan Cebanay, Buse Yıldırım’ın "Evet" cevabının ardından kız isteme merasimi için harekete geçti. Cebanay, Buse Yıldırım’ın yaşadığı İbrahim Hakkı Mahallesi’ne Dadaşlar Grubu üyeleriyle birlikte gitti. Kız isteme merasimi öncesinde yakılan 60 meşale, renkli görüntüler oluşturdu.

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        "Hayatımda yaşayacağım en güzel günlerden birini yaşıyorum"

        Cebanay, "Bugün hayatımda yaşayacağım en güzel günlerden birini yaşıyorum. Sağ olsun hayatıma artık bir ortak arkadaş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Evlilik teklifinde beni kırmayıp evet dedi. Bugün de Allah nasip ederse nikahımız kıyılıyor. Düğüne de bütün Erzurum halkını, Erzurumspor taraftarlarını da davet edip bekliyorum. Sizler de buraya kadar zahmet ettiniz geldiniz, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle güzel şeyler olacak. Buradan beklemede kalın diyoruz. Erzurum'un en büyük ve en güzel düğününü yapmak için gün sayıyoruz. Sizleri de o gün davet edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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        Buse Yıldırım ise kız isteme merasimine katılan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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