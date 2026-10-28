Erzurum'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu çevre yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak durabilen otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araçta bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, Oltu’daki müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erzurum şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi. Diğer yaralıların tedavilerine ise Oltu Devlet Hastanesi’nde devam edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.