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        GÜNCELLEME - Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 22:01 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi Çevre Caddesi'nde şarampole devrildi.

        Araç daha sonra takla atarak Karşıyaka Caddesi'ne düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Kerim Can Aydın'ın (20) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan Barış Şahin, Eylül Ada Bayındır (15) ve Naz Altaş, ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

        Bayındır, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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