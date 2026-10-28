Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 3 kişi Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E. A. B., daha sonra ambulansla Erzurum’a sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişiden Kerim Can Aydın (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B. Ş. (21) ile E. A. B. (15) ve Z. N. A. (17) ise yaralandı.

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