Erzurum'daki feci kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılardan E.A.B., ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Diğer iki yaralının ise Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişiden Kerim Can Aydın (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B.Ş. (21) ile E.A.B. (15) ve Z.N.A. (17) yaralandı.

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