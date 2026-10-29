Erzurum'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Oltu ilçesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında B.Ş. yönetimindeki 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, Oltu Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Karşı şeridin bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 4 kişiden Kerim Can Aydın (21) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü B.Ş. (21), Z.N.A. (17) ve Eylül Ada Bayındır ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Eylül Ada Bayındır da hayatını kaybetti.

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