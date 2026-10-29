Bir günlük kazancı TSK Güçlendirme Vakfına bağışlayacak

Erzurum’un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren işletme, bir günlük kazancının tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlama kararı aldı. Oltu Kaymakamlığı desteğiyle işletme sahibi M. Fatih Özbek’in başlattığı kampanyanın, diğer esnaflara da örnek olması hedefleniyor.

Oltu Kalepark Cafe İşletmecisi M. Fatih Özbek, Türk Silahlı Kuvvetler güçlendirme destek amacıyla düzenlenen "Türk Silahlı Kuvvetleri için Sen de Bir Gün" kampanyasına katılarak işletmesinin bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kampanyayı kamuoyuna duyuran işletme sahibi Özbek, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve ilçe protokolünün desteğiyle kampanyaya katıldıklarını belirtti.

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Özbek, yaptığı açıklamada, "Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘Sen de Bir Gün’ kampanyasına bizim de bir katkımız olsun istedik. Bu düşünceyle böyle bir kampanya düzenledik. Oltu Kaymakamımız Mustafa Çelik’in desteğiyle biz de bu anlamlı kampanyaya katıldık. Bugünkü kazancımızın tamamını Türk Silahlı Kuvvetler Vakfı’na bağışlayacağız. Bu gurur bizim için çok önemli. Bu gurura ortak olmak isteyen bütün hemşehrilerimizi iş yerimize bekliyoruz." dedi.

Kalepark Cafe çalışanlarından Esmanur Badem de kampanyaya katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugünkü gelirimizin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanacak olmasından dolayı çok mutluyum. Burada severek çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Kampanyaya Oltu İlçe prptokolüde tam destek verdi

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Kalepark Cafe’nin başlattığı bu anlamlı destek kampanyasının, Oltu’daki diğer esnaflara da örnek olması ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlaması bekleniyor.