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        Erzurum Kent Konseyi'nden kutlama mesajı: ''Cumhuriyet, aziz Türk Milleti'nin bağımsızlığının simgesidir''

        Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, 29 Ekim'in, kahraman Türk milletinin egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gün olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Erzurum Kent Konseyi'nden kutlama mesajı: ''Cumhuriyet, aziz Türk Milleti'nin bağımsızlığının simgesidir''

        Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, 29 Ekim’in, kahraman Türk milletinin egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gün olduğunu ifade etti.

        Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Tarihi şanla, şerefle ve kahramanlıklarla dolu Büyük Türk Milletinin azim ve kararlılıkla yazdığı bağımsızlık destanının ve onurlu mücadelesinin, büyük zaferle noktalanmasını takiben, Atatürk’ün, "Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir." dediği Cumhuriyetimizin ilanının 103. Yıl dönümünü haklı bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyet, aziz Türk Milleti’nin bağımsızlığının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Cumhuriyetimiz, bizlere bırakılmış en büyük mirastır ve bu mirasa sahip çıkmak hepimizin asli görevidir.

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        Tarihi boyunca hürriyetinden ve bağımsızlığından asla ödün vermeden daima hür yaşamış milletimiz, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı zaferimizle kırmış ve bu mutlak zaferi Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile taçlandırmıştır.

        Cumhuriyet; bir Milletin her türlü imkânsızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur.

        Binlerce yıllık kadim geçmişimizin birikimi ve 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için gayretle çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir. Bizlerde yüce Milletimizin her bir ferdi olarak tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olarak nitelediği Cumhuriyetimizi daima daha ileri noktalara taşımak için birbirimize kenetlenerek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

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        Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, tüm şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Kadirşinas Erzurumlu hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz.''

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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