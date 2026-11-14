Atatürk Üniversitesinde lisansüstü mezuniyet coşkusu

Atatürk Üniversitesi bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Doktora Tez Ödülü ve Mezuniyet Töreni ile Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi, lisansüstü eğitimini tamamlayan mezunlarını 13 Kasım 2026 Cuma günü düzenlenen iki törenle uğurladı. Rektörlük 15 Temmuz Milli İrade Salonunda öğleden önce Doktora Tez Ödülü ve Mezuniyet Töreni, öğleden sonra ise Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni yapıldı. İlki geçen yıl düzenlenen törenler, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilerek üniversitenin geleneği hâline geldi. Törenlere öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

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Doktora töreninde Fen, Sağlık ve Sosyal alanlarındaki enstitüler ile Uzmanlık alanında; doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ile sanatta yeterlilik düzeylerinde en başarılı bulunan tezlerin sahipleri ödüllendirildi. Ödül alan araştırmacılara üniversite tarafından hediye takdim edildi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Doktora, bilinmeyene meydan okuma cesaretidir"

Geleneksel Doktora Tez Ödülü ve Mezuniyet Töreni, üniversiteye gurur yaşatan Dr. Fatmanur Çimen’in konuşmasıyla başladı. 2026 Yılı TÜBATEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Yılın En Başarılı Doktora Tez Ödüllerinde ikincilik derecesi elde ederek Atatürk Üniversitesini gururlandıran Dr. Fatmanur Çimen, konuşmalarını yapmak üzere alkışlar eşliğinde kürsüye davet edildi. Başarılı araştırmacının bu prestijli dereceyle taçlanan konuşması, doktora programından mezun olan meslektaşlarına ilham veren anlara sahne oldu.

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Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, doktora töreninde yaptığı konuşmada törenin bir akademik dönemin tamamlanmasından fazlasını ifade ettiğini söyledi. Hacımüftüoğlu’na göre bu tören, üniversitenin bilimsel birikiminin ve geleceğe yönelik hedeflerinin ortak bir gururla taçlandırılmasıdır. Doktora unvanını yalnızca bir akademik basamak olarak görmediğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, şunları söyledi:

"Doktora, bilinmeyene meydan okuma cesareti, sorun çözme iradesi ve hakikati arama yolunda gösterilen tavizsiz bir akademik disiplindir. Tez yazım sürecinde gecelerini gündüzüne katan; laboratuvarlarda, kütüphanelerde ve sahada bilimin sınırlarını genişletmek için ter döken her bir doktorumuzu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizler, uzun ve meşakkatli bir maratonu başarıyla tamamlayarak ilim dünyasının en seçkin kulvarına adım attınız."

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Hacımüftüoğlu, bu başarının yalnızca bireysel bir zafer olmadığını vurgulayarak Türkiye’nin kalkınma hamlelerinde, teknolojik bağımsızlığında ve stratejik dönüşüm alanlarında en büyük güvencenin nitelikli insan sermayesi olduğunu ifade etti.

"Yüksek lisans, bilginin sınırını sorgulamaya başlamanın adıdır"

Günün devamında ise Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni düzenlendi. Mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin heyecanını paylaşmak ve kurumsal hafızaya katkı sunmak amacıyla düzenlenen törende öğrenciler diplomalarını Rektör Hacımüftüoğlu’nun elinden aldı. Mezuniyet Töreninde konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin lisansüstü eğitimin her basamağını aynı özen ve gururla taçlandırmayı bir kurum geleneği olarak gördüğünü söyledi. Hacımüftüoğlu, mezunların yapay zekâ ve dijital dönüşüm çağına hazır olduğunu şu sözlerle anlattı: "Bilgiye ulaşmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığı, yapay zekânın ve dijital dönüşümün hayatın her alanını yeniden şekillendirdiği bir çağdayız. Böyle bir çağda farkı ortaya koyacak olan, bilgiyi eleştirel süzgeçten geçirebilen, onu etik bir sorumlulukla kullanabilen ve topluma fayda üreten insandır. Sizler, işte bu donanımla mezun oluyorsunuz."

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Kamuda, özel sektörde ya da kendi girişimlerinde çalışacak mezunlara seslenen ve "Bilgi, ancak ahlakla ve sorumlulukla birleştiğinde gerçek değerine kavuşur" diyen Rektör Hacımüftüoğlu, akademik kariyer hedefleyen mezunları doktora eğitiminde de Atatürk Üniversitesi çatısı altında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kurumsal başarılar eğitimin niteliğini yansıtıyor

Rektör Hacımüftüoğlu, iki törende de üniversitenin son dönemdeki başarılarına değindi. Atatürk Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri 2026 Performans Değerlendirmesi’nde üç basamak yükseldi ve 23 araştırma üniversitesi arasında 13’üncü sıraya yerleşti. Böylece İstanbul ve Ankara üniversitelerinin hemen ardından sıralamada yer aldı. Hacımüftüoğlu, üniversitenin diğer başarılara da vurgu yaparak; Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tescillenen beş yıllık tam akreditasyon, 92 akredite programla Türkiye birinciliği, 81 programla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logolu diploma sayısında öncü konumda olduklarını hatırlattı.

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Hacımüftüoğlu, bu başarıları nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve bilimsel bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürme sorumluluğunun yansıması olarak değerlendirdiklerini söyledi. Atatürk Üniversitesi diplomasının bir belgeden öte bir anlam taşıdığını vurguladı ve bu diplomanın liyakatin, emeğin ve sabrın tescili olduğunu belirtti.

Rektör Hacımüftüoğlu, konuşmalarını mezunlara, danışman hocalara, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mensuplarına ve ailelere teşekkür ederek sonlandırdı. Atatürk Üniversitesinin mezunlarının hayatlarının her aşamasında yanlarında olacağını söyledi ve mezunlara "Yolunuz, bahtınız ve ilminiz açık olsun" temennisinde bulundu.

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Konuşmaların ardından ödül alan araştırmacılara ödülleri, mezunlara ise diplomaları verildi. Törenler toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.