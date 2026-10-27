Bakan Tekin, Erzurum'da gastronomi lisesinin açılışına katıldı (2)

‘ERDOĞAN'IN YANINDA HIRSIZLIK YAPANIN YERİ YOKTUR’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaretinde fon kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Tekin, sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Tayyip Erdoğan ile sahtekara sahip çıkan muhalefet arasındaki fark, Tayyip Erdoğan dedi ki, ‘Babamın oğlu bile olsa hırsızlığı yapan, yanlışı yapan hiç kimse yaptıklarının hesabını yapar mı’ dedi. Öteki de diyor ki, ‘Onlar çaldı da hele bir sor niye.’ Gözümüzün içine baka baka Banker Bilo'daki gibi bizi kazıklamaya çalışıyorlar. Biz Tayyip Erdoğan'la beraber siyaset yapan insanlarız ve biz şuna inanıyoruz. Biz Tayyip Erdoğan'ı bugün tanımadık, ben 1989'dan beri tanıyorum. Tayyip Erdoğan'ın yanında hırsızlık yapanın, arsızlığın, yolsuzluğun yeri yoktur” dedi.

REKLAM

Bakanlar Kurulu’nda konunun gündeme geldiğini ifade eden Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı şu. 'Bu konuyu en ince ayrıntısına kadar ortaya koyacağız. Suçlu kimse gereğini yapacağız. Bu konuda hiç endişeniz olmasın.' Benim için endişem yok, çünkü ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hem kamuya açık toplantılarda söylediklerini dinliyorum, hem de kamuya kapalı bize yaptığı toplantılarda söylediklerini biliyorum. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızın çok kapsamlı devlet denetleme kurulumuz çok kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğu ve bu konuyu bu işi sadece ekranların önünde yapan kişiler değil, yani sadece bize sunulan kişiler değil, asıl bu işi organize eden kişiler, bu tezgahı kuran kişiler ortaya çıkmadan, onlar cezalandırılmadan Tayyip Erdoğan size sürekli karşınıza çıkacak ve onları bulacağız, mutlaka cezalandıracağız diyecektir. Çünkü Tayyip Erdoğan bunu istiyor. Şu anda yaptığımız şey budur” diye konuştu.

REKLAM

Milletin parasını çalan herkesten hesap sorulacağını kaydeden Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Diğerleri bizi kendileriyle karıştırıyorlar. Diğerleri bizi hırsızlık yapan insanlara kendileri sahip çıktıkları gibi bizim de sahip çıkacağımızı zannediyorlar. Ama dediğim gibi, 1989'dan beri tanıdığım bir Tayyip Erdoğan var. Bugüne kadar en küçük bir yanlışını gördüğü, hırsızlığını gördüğü hiç kimseye sahip çıkmadığı, herkesin cezasını verdiği gibi bunun da cezasını verecek. Çünkü biz 2002 yılında iktidara gelirken sizlere dedik ki, milletin parasını çalan herkesten hesap soracağız. Bu hesabı da bugüne kadar sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Bu yanlışı yapanlar kimse, bu yanlışa vesile olanlar kimse, bu tezgahı kuranlar kimse en kısa zamanda bulunup gerekli işlemler yapılacaktır. Bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır diyorum."