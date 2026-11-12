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        Başkan Sekmen'den COP31'de sıfır atık ve iklim dirençliliği vurgusu

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 'Erzurum'un Çevre Vizyonu'nu uluslararası platforma taşıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Başkan Sekmen'den COP31'de sıfır atık ve iklim dirençliliği vurgusu

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ‘Erzurum’un Çevre Vizyonu’nu uluslararası platforma taşıdı.

        Başkan Mehmet Sekmen, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Birleşmiş Milletler Mavi Bölge’de İller Bankası (İLBANK) tarafından gerçekleştirilen "Sıfır Atık Şehirler: İklim Dirençliliği için Atıkların Azaltılması ve Kaynak Geri Kazanımı" başlıklı uluslararası oturuma katıldı. Burada sürdürülebilir atık yönetiminin ve döngüsel ekonominin iklim değişikliğiyle mücadeledeki stratejik önemi ele alındı.

        Norio Saito’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sıfır atık uygulamalarının sürdürülebilir kalkınma ve iklim dirençliliğine katkılarını değerlendirdi. Programa Asya Kalkınma Bankası, İLBANK ve Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) temsilcileri de katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, sıfır atık yaklaşımının yalnızca atıkların toplanması ve bertaraf edilmesiyle sınırlı olmadığını; doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ekonomik değer oluşturulması açısından bütüncül bir kalkınma modeli sunduğunu vurguladı.

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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sıfır atık eğitimleri, geri kazanım faaliyetleri, mobil atık getirme merkezleri ve çevresel farkındalık çalışmalarına değinen Başkan Sekmen, yerel yönetimlerin iklim hedeflerine ulaşmasında kaynak verimliliği ve toplumsal katılımın belirleyici rol oynadığını ifade etti. Oturumda ayrıca sürdürülebilir atık yönetimi yatırımlarının yaygınlaştırılması için uluslararası finansman, teknoloji transferi ve kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiği de değerlendirildi. Başkan Mehmet Sekmen uluslararası oturumda, "Sıfır atık, yalnızca atıkları yönetmek değil; doğal kaynaklarımızı korumak, enerji tüketimini azaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakmak için yürütülen kapsamlı bir dönüşüm sürecidir" kaydını düştü.

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