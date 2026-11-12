Beyaza bürünen Palandöken'de turizmcilerin yeni sezon hedefi yüksek

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Beyaza bürünen Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde otellerin hazırlıkları ve erken rezervasyonlar sürerken turizmciler yeni sezonda daha fazla kayaksever ağırlamayı bekliyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmasının yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle öne çıkıyor.

Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de bulunan 9 otelde, kış sezonu için hazırlıklar devam ediyor.

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Otelciler, turistlerin Palandöken'e yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bu sene daha çok turistin gelmesini bekliyor.

- "Aralığın ilk haftasıyla beraber Palandöken'de inşallah kayak sezonunu açacağız"

Merkezdeki bir otelin genel müdürü​​​​​​​ Ömer Akça, AA muhabirine, Palandöken'de kayak sezonunun başlamasına sayılı günler kaldığını söyledi.

Akça, "Hafta sonu itibarıyla Palandöken'e ilk kar düştü. Şu anda yaklaşık 15 santim kar var. Birçok tesiste yapay karlandırmayı açtı. Gelecek hafta sonu yine bir kar bekliyoruz. Yapay karla da harmanlayarak pistleri hazırlayacağız. Aralığın ilk haftası itibarıyla sezonun ilk kayağını başlatacağız." dedi.

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Temmuz ayında başlayan rezervasyonların devam ettiğini kaydeden Akça, "Şu an veriler, Palandöken'in çok iyi bir dolulukla iyi bir sezon geçireceği yönünde." ifadesini kullandı.

Palandöken'in avantajlarının, misafir sayısını her yıl artırdığını ifade eden Akça, şöyle devam etti:

"Palandöken'in en önemli özelliği lift taşıma kapasitesi. Kapasite yaklaşık 14 bin 500 kişi. Palandöken'deki otellerde 4 bin 500 yatak kapasitesi var. Bunu, şehir merkezindeki otellerle toplarsak 6 bin yatak oluyor. Bu kapasiteler uluslararası bir kayak merkezi için olabilecek en iyi seviyelerde. Biz turizmciler bu işten inanılmaz şekilde faydalanıyoruz. Özellikle yılbaşı, sömestir ve hafta sonları otellerdeki doluluk oranı yaklaşık yüzde 90-95'lere ulaşıyor.

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Sezon ortalamasına baktığımız zaman yüzde 75'lerde. Bu bir kayak merkezi için oldukça yüksek bir rakam. Kayak garantisi vermemiz, non-stop 12 saat kayak yaptırmamız, ulaşım kolaylığı, gastronomi, diğer kayak merkezlerinden bir adım öne geçiriyor. Türkiye'de geçmiş yıllarda herkesin kafasında kar tatili vardı. Biz Palandöken olarak bunu kayak tatiline çevirdik. Çünkü eskiden kayak merkezlerine gittiğiniz zaman kar var mı, yok mu tereddüdü vardı. Şimdi o artık bitti."

- "İstanbul'dan uçağa biniyorsunuz, 2 saat içinde kayağa çıkabiliyorsunuz"

Turizm Otel ve Yöneticileri Derneği Doğu Anadolu Başkanı Ali Güney ise otellerdeki rezervasyonların devam ettiğini anlattı.

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Güney, Palandöken'in dünyada önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, "Misafirlerimiz kar yağmasa dahi suni karlamalarla birlikte kayak yapabilecek. Bu sezon geçmiş sezonlardan daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Uçuş sayılarımızın artmasıyla birlikte hizmet kalitemizi yükselterek gidiyoruz. Palandöken'de gece kayağı var. Bu bizi de avantajlı bir hale getiriyor. Misafirlerimiz gece farklı bir ambiyansta, sakince kayak deneyimini yaşıyor. İstanbul'dan uçağa biniyorsunuz, 2 saat içinde kayağa çıkabiliyorsunuz. Bunlar çok büyük imkanlar." şeklinde konuştu.

Palandöken'de kar sıkıntısının olmadığını belirten Güney, Erzurum'da sadece kış tatili yapılmadığını, ayrıca kültürel gezilere de çıkılabildiğini sözlerine ekledi.