Başkan Uçar: "Ortak akıl ve istişare kültürüyle yola devam ediyoruz"
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçede devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçede devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Yakutiye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme faaliyetleri aralıksız sürüyor. Çalışmaların son durumunu sahada takip eden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilgili birim müdürlerinden projelerin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.
İncelemeleri sırasında esnaf ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Uçar, vatandaşlarla sohbet ederek istek, talep ve önerilerini not aldı. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ettiklerini belirten Uçar, hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.
Ziyaret ve incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mahmut Uçar, "Yakutiye Belediyesi olarak ilçemizde yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceleyerek hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinleyip, istişarelerde bulunduk. Yakutiye’miz için durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.
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