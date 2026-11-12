İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Güner Gökçe'nin cenazesi Erzurum'da defnedildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Güner Gökçe'nin (42) cenazesi, memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Güner Gökçe'nin (42) cenazesi, memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Gökçe'nin cenazesi, önceki gün ailesine teslim edildi.
Gökçe'nin naaşı, Paşalı Mahallesi'ndeki Altınova Camisi'ne getirildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Gökçe'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına, Gökçe'nin ailesi ve yakınları, Şenkaya Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Müftüsü Yahya Demirörs ile vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.