İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Güner Gökçe'nin cenazesi Erzurum'da defnedildi

Cenaze namazına, Gökçe'nin ailesi ve yakınları, Şenkaya Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Müftüsü Yahya Demirörs ile vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Gökçe'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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