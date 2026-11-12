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        Erzurum'da barınaktan kaçırılan pitbull yeniden koruma altında, pitbullu barınaktan kaçıran şüpheliye adli kontrol

        Erzurum'da pitbull cinsi köpekle ilgili şok gelişmelerin ardından, söz konusu köpek yeniden belediye ekiplerince muhafaza altına alındı, şüpheli şahıs A.T.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Erzurum'da barınaktan kaçırılan pitbull yeniden koruma altında, pitbullu barınaktan kaçıran şüpheliye adli kontrol

        Erzurum'da pitbull cinsi köpekle ilgili şok gelişmelerin ardından, söz konusu köpek yeniden belediye ekiplerince muhafaza altına alındı, şüpheli şahıs A.T.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        15.09.2026 tarihinde Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde Kaymakamlık Koruması olarak görev yapan Polis Memuru M.E.'nin bir köpek tarafından ısırılması olayıyla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında, Erzurum 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararı doğrultusunda söz konusu köpek muhafaza altına alınmış, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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        Adli makamlarca verilen karardan bir gün sonra 10.11.2026 günü saat 16.30 sıralarında köpeğin sahibi A.T.E. isimli şahıs, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine giderek köpeği zor kullanmak suretiyle bulunduğu yerden kaçırdı. Olay sırasında bakımevinde görevli 4 personeli yaralanırken, kaçırılan köpeğin de sağlığı bu şekilde tehlikeye atıldı.

        Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli A.T.E. 11.11.2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Pitbul cinsi köpek ise belediye ekiplerince yeniden muhafaza altına alınarak Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

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        Meydana gelen olayla ilgili, şüpheli şahıs A.T.E. çıkarıldığı mahkemece haftada bir imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağı tedbirleriyle , adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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