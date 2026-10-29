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        Çıktığı direkte akıma kapılan yavru bozayı öldü

        ERZURUM'UN Palandöken ilçesinde elektrik direğine çıkan yavru bozayı, akıma kapıldı. Direkte hareketsiz halde bulunan ayı, Aras EDAŞ ekipleri tarafından indirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Çıktığı direkte akıma kapılan yavru bozayı öldü

        ERZURUM’UN Palandöken ilçesinde elektrik direğine çıkan yavru bozayı, akıma kapıldı. Direkte hareketsiz halde bulunan ayı, Aras EDAŞ ekipleri tarafından indirildi.

        Olay, Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik direğinde hareketsiz haldeki ayıyı gören köylüler, yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Aras EDAŞ ekipleri, gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra elektrik direğine tırmandı. Ekipler, öldüğünü belirledikleri yavru bozayıyı direkten indirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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