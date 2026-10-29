Çıktığı direkte akıma kapılan yavru bozayı öldü
ERZURUM'UN Palandöken ilçesinde elektrik direğine çıkan yavru bozayı, akıma kapıldı. Direkte hareketsiz halde bulunan ayı, Aras EDAŞ ekipleri tarafından indirildi.
ERZURUM’UN Palandöken ilçesinde elektrik direğine çıkan yavru bozayı, akıma kapıldı. Direkte hareketsiz halde bulunan ayı, Aras EDAŞ ekipleri tarafından indirildi.
Olay, Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik direğinde hareketsiz haldeki ayıyı gören köylüler, yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Aras EDAŞ ekipleri, gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra elektrik direğine tırmandı. Ekipler, öldüğünü belirledikleri yavru bozayıyı direkten indirdi.
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