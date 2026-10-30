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        Cumhuriyet ile yaşıt karakucak güreşlerine yoğun ilgi

        Erzurum'un "Sakin Kent" ödüllü ilçesi Uzundere tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan ve her 29 Ekim tarihinde düzenlenen Uluslararası Uzundere Cumhuriyet Karakucak Güreşleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Cumhuriyet ile yaşıt karakucak güreşlerine yoğun ilgi

        Erzurum'un "Sakin Kent" ödüllü ilçesi Uzundere tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan ve her 29 Ekim tarihinde düzenlenen Uluslararası Uzundere Cumhuriyet Karakucak Güreşleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 103. Geleneksel Uzundere Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı. Uzundere Belediyesi tarafından düzenlenen 103. Geleneksel Uzundere Cumhuriyet Karakucak Güreşleri, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen pehlivanların kol bağladığı güreşlerde kıyasıya mücadele yaşandı. Günün final karşılaşmasında Feyzullah Aktürk ile Fatih Yaşarlı karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Feyzullah Aktürk, 103. Geleneksel Uzundere Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

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        Güreşlerde meydan ağalığı ihalesini 1 milyon 225 bin TL ile kazanan Ali Şenyurt ise 2026 yılı Uzundere Karakucak Güreşleri'nin meydan ağası oldu. Güreşlere vatandaşların ilgisi yoğun olurken, arenayı dolduran yüzlerce güreş sever yer bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

        Programa, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, çevre ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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