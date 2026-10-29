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        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:16 Güncelleme:
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde verilen resepsiyonda, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını tebrik etti.

        Baruş, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca bağımsızlığından asla taviz vermeyen milletin en büyük kazanımlarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

        Cumhuriyet'in milletin işgale, yokluğa ve esarete karşı verdiği eşsiz mücadelenin ve bağımsızlık aşkının sarsılmaz iradesinin eseri olduğunu bildiren Baruş, şunları dile getirdi:

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        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, milletimizin kendi kaderini tayin etme kararlılığını bütün dünyaya ilan etmiş, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'in ilanıyla bu mücadele tarihi bir zafere dönüşmüştür. Erzurum, bu kutlu mücadelenin en önemli merkezlerinden biri olarak tarihimizde çok müstesna bir yere sahiptir. Erzurum Kongresi'nde ortaya koyulan milli irade ve vatanın bölünmez bütünlüğü anlayışının, Milli Mücadele'nin yolunu aydınlatmıştır. Cumhuriyetimizi yaşatmanın ve daha ileriye taşımanın yolu çok çalışmaktan, üretmekten, bilime ve eğitime önem vermekten, milli birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir."

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        Programa, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da Polisevi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali Ömer Hilmi Yamlı ve eşi Fatma Yamlı davetlilerin tebriklerini kabul etti.

        Vali Yamlı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

        Türk milletinin en zor zamanlarda dahi yeniden ayağa kalkmayı başardığını aktaran Yamlı, "Her zaman umutlu olmuş, umut duymuş, hiçbir zaman karamsarlığa ve kötü niyete düşmemiştir. Bu iyi niyeti, bu azmi, bu göstermiş olduğu çaba belki de Cumhuriyet'in temellerini oluşturdu. Birlik olarak, beraberlik olarak ve en önemlisi de çok çalışarak bahsettiğim o muasır medeniyet seviyesinin üzerine ancak o şekilde çıkabiliriz." diye konuştu.

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        Resepsiyon kesilen pasta ile tamamlandı.

        - Tunceli

        Tunceli'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün ev sahipliğinde Tunceli Polisevi'nde düzenlenen resepsiyona, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

        Programda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı için pasta kesildi.

        - Kars

        Kars'ta da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla valilik tarafından resepsiyon düzenlendi.

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        Vali Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat'ın ev sahipliğinde Polisevi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile davetliler katıldı.

        Programda Polat çifti, 103. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı şehit ailesi ve gazilerle kesti.

        Resepsiyon havai fişek gösterisiyle sona erdi.

        Kars Valiliğince planlanan fener alayı yürüyüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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