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        Erzurum'da Cumhuriyetin 103 yıl coşkusu

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kabul töreninde, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte konukları karşıladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Erzurum'da Cumhuriyetin 103 yıl coşkusu

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kabul töreninde, 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte konukları karşıladı.

        Törende konuşan Vali Aydın Baruş, Cumhuriyetimizin milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve sarsılmaz iradesinin eseri olduğunu vurgulayarak Erzurum Kongresi’nde ortaya konulan millî irade ve vatanın bölünmez bütünlüğü anlayışının Millî Mücadele’ye yön verdiğini ifade etti. Cumhuriyetimizi yaşatmanın ve daha ileriye taşımanın çalışmak, üretmek, bilime ve eğitime önem vermek, millî birlik ve beraberliğimizi korumakla mümkün olduğunu belirtti.

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        Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımanın ortak sorumluluğumuz olduğunu dile getiren Vali Aydın Baruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Millî Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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