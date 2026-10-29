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        Palandöken'in zirvesine Cumhuriyet tırmanışı

        Erzurum'da öğrenciler ve dağcılar, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın zirvesine Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Palandöken'in zirvesine Cumhuriyet tırmanışı

        Erzurum’da öğrenciler ve dağcılar, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın zirvesine Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirdi.

        Her yıl gerçekleştirilen "Geleneksel Palandöken Cumhuriyet Tırmanışı"nda öğrenciler ve dağcılar zirvede açtıkları Atatürk posteri ve Türk bayrağı eşliğinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu. Kapalı havada, tek sıra yürüyen grup, ihtiyaç molası verdi, zaman zaman hatıra fotoğrafları çektirdi.

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