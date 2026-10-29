Palandöken'in zirvesine Cumhuriyet tırmanışı

Her yıl gerçekleştirilen "Geleneksel Palandöken Cumhuriyet Tırmanışı"nda öğrenciler ve dağcılar zirvede açtıkları Atatürk posteri ve Türk bayrağı eşliğinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu. Kapalı havada, tek sıra yürüyen grup, ihtiyaç molası verdi, zaman zaman hatıra fotoğrafları çektirdi.

Erzurum’da öğrenciler ve dağcılar, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın zirvesine Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirdi.

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