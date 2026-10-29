Atatürk Üniversitesi, TYÇ logo kullanımında zirvedeki yerini bakan Işıkhan tarafından verilen ödülle taçlandırdı

Atatürk Üniversitesi, eğitimde kalite güvencesi ve uluslararası tanınırlık alanındaki öncü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu diplomalarında en fazla kullanan üniversiteler arasında zirvede yer alan üniversite, bu alandaki katkıları dolayısıyla düzenlenen törende plaketle ödüllendirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen "Yükseköğretimde Yeterlilik ve Tanınırlık Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logo Kullanım Hakkı Buluşması" programına katıldı. Program kapsamında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, TYÇ logosunun kullanımına sunduğu katkılar dolayısıyla Atatürk Üniversitesine plaket takdim edildi. Üniversite adına plaketi Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın elinden aldı.

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Diplomada kalite ve tanınırlığın güçlü göstergesi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, farklı öğrenme yollarıyla kazanılan yeterlilikleri ortak bir yapı içerisinde buluşturarak eğitimde kalite güvencesini destekliyor. TYÇ logosu ise ilgili yeterliliklerin belirlenen kalite ölçütleri çerçevesinde güvence altına alındığını ve tanınırlığını gösteren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Diplomalarında TYÇ logosunu en fazla kullanan üniversiteler arasında ilk sırada yer alan Atatürk Üniversitesi, bu başarısıyla eğitim programlarında kalite güvencesini esas alan, mezunlarının yeterliliklerini görünür kılan ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı güçlendirmeyi hedefleyen yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

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Bakan Işıkhan’dan üniversitelere tebrik

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumunun 20 yıllık birikiminin üniversitelerin bilimsel kapasitesiyle buluşturulduğunu belirterek, TYÇ logosunu kullanma hakkı elde eden üniversiteleri tebrik etti. Eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesinin, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesinin ve mesleki yeterlilik sisteminin ilerletilmesinin önemine dikkat çeken Işıkhan, üniversitelerle iş birliği içerisinde bu alandaki çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Atatürk Üniversitesinden eğitimde uluslararası standartlara kararlı yaklaşım

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Atatürk Üniversitesinin gerek akreditasyon gerekse TYÇ logo kullanımı alanlarında elde ettiği başarıların, eğitimde kaliteyi sürekli geliştirme anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin uluslararası standartları esas alan ve yükseköğretimdeki güncel gelişmeleri yakından takip eden bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

Üniversitenin eğitim programları ve müfredatlarını bu doğrultuda sürekli gözden geçirerek yenilediğini ifade eden Hacımüftüoğlu, elde edilen başarının kurumsal kalite kültürünün ve ortak emeğin bir yansıması olduğunu kaydetti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yükseköğretimdeki öncü konumumuzu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz"

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Rektör Hacımüftüoğlu, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Eğitimde kaliteyi, yeterliliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını güçlendiren her adımı, gençlerimizin geleceğine ve ülkemizin nitelikli insan kaynağına yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak öğrencilerimizin kazandıkları yeterliliklerin güvence altına alınmasını, diplomalarının tanınırlığının güçlendirilmesini ve eğitim süreçlerimizin uluslararası standartlarla uyumlu biçimde geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda müfredatlarımızı, eğitim modellerimizi ve kalite güvence sistemlerimizi sürekli geliştirerek yükseköğretimdeki öncü konumumuzu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu başarıya önemli katkılar sunan Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal Yılmaz’a ve ekibine gösterdikleri üstün gayret dolayısıyla teşekkür ediyor, tüm üniversitemiz mensuplarına emekleri ve katkıları için şükranlarımı sunuyorum."

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Atatürk Üniversitesi, akreditasyon ve yeterliliklerin tanınırlığı alanlarında ortaya koyduğu çalışmalarla eğitimde kalite güvencesini kurumsal gelişimin temel unsurlarından biri olarak görmeye; öğrencilerine sunduğu eğitimin niteliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.