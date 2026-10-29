Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda program düzenlendi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş’un konuşmasıyla başlayan program, öğrencilerin şiir okumaları, bar ekibi ve mehteran takımı gösterileri ile bando konseriyle devam etti.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümüne erişmenin sevinç ve gururunu yaşıyoruz"

Erzurum Valisi Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümüne erişmenin sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aziz milletimizin en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılını idrak etmenin onurlu ve tarihsiz coşkusunu da hep birlikte paylaşıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle düzenlenen törenimize teşrif eden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri en kalbi duygularımla hürmet ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

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Konuşmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi bar ekibi ile mehteran takımı sahne aldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği gösteriler, salonda bulunan katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, gösteriler sırasında dalgalandırılan Türk bayrakları renkli görüntüler oluşturdu.

Program, 9’uncu Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen konserin ardından sona erdi.

Düzenlenen programa protokol üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.