Erzurum polisinden WhatsApp dolandırıcılığına karşı uyarı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne, çalınan WhatsApp hesaplarından vatandaşların yakınlarına çeşitli mesajlar gönderildiğine ilişkin son dönemde 30 ihbarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yapılan ihbarlar üzerine başlattığı çalışmalarda, konunun bazı telefon cihazlarında yaşanan güvenlik açığından kaynaklandığı belirlendi.

Ekipler, özellikle iki faktörlü doğrulaması açık olmayan ya da yazılımları güncellenmeyen telefonların sahiplerinin mağdur olduğunu tespit ederek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Her geçen gün mağdur sayısı artıyor

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Büro Amiri Komiser Yaşar Rüştü Rakıcı, AA muhabirine, her geçen gün mağdur sayısının arttığını söyledi.

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Rakıcı, vatandaşların konu hakkında dikkatli olması gerektiğini belirterek, WhatsApp hesaplarını ele geçiren dolandırıcıların, mesaj attıkları kişilerden para talep ettiğini anlattı.

Bu tür durumlarla karşılaşılmaması adına telefonlardaki yazılımların güncel olması gerektiğine işaret eden Rakıcı, "Ülkemiz genelinde sosyal haberleşme ağları özellikle de WhatsApp'ın çalınması mevcut. Vatandaşlarımız çokça şubelerimize müracaatta bulunmaktalar. Bu konuda vatandaşlarımıza uyarımız hesaplarında iki faktörlü doğrulamalarını açmaları ayrıca WhatsApp'tan gelen linklere itibar etmemeleri ve kodları hiçbir şekilde yabancı şahıslarla paylaşmamaları şeklindedir." ifadesini kullandı.

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- "Mesajları yakınlarından gelmiş gibi gösterip para istiyorlar"

Türkiye Bilişim Derneği Erzurum Şube Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Çakmak da konunun Türk Ceza Kanunu'nda ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini anlattı.

Konuya ilişkin halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Son aylarda dünyada ve Türkiye'de WhatsApp çalınması haberlerini duyuyoruz. Bunlar dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilecek konular. Halkın bilinçlendirilmesi noktasında eğitimler düzenlenmeli. Dolandırıcılar bu konuda sosyal mühendislikle duygulara hitap ediyorlar. Mesajları yakınlarından gelmiş gibi gösterip para istiyor ve kişiler de bu şekilde kandırılıyorlar. Mağdur olunabildiği gibi farkında olmadan kendileri de suçlu konumuna düşebilir çünkü WhatsApp hesapları çalındığında dolandırıcılar o kişiler adına suç işleyebilirler. Toplumun farkındalığının artırılması bu bağlamda önemli çünkü teknoloji engellenemeyecek daha da gelişerek ilerleyecek. (İki faktörlü doğrulama) Etkili ama yeterli değil daha farklı doğrulama tekniklerinin kullanılması lazım."