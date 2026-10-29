Karayazı'da yoğun sis ve yağış altında kaza: 2 sürücü yaralandı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yoğun yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda bir market aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücüden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Erzurum’un Karayazı ilçesinde, yoğun yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda bir market aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücüden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Göksu Mahallesi yol güzergâhında meydana geldi. Markete ait olduğu belirtilen araç ile bir otomobil, yoğun sis ve yağışın etkili olduğu yolda henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Çarpışma sonucu yaralanan sürücüler, Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücülerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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