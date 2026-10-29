Karayazı'da evin önündeki otlar alev aldı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin önünde bulunan otlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Giriş: 29.10.2026 - 12:40 Güncelleme:
Erzurum’un Karayazı ilçesinde bir evin önünde bulunan otlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gün içerisinde çıkan yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.
Karayazı İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
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