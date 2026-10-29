Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının izlenmesiyle başladı.

Vali Aydın Baruş, törende, bugünün tarih sahnesinden silinmek istenen büyük bir milletin yeniden diriliş günü olduğunu söyledi.

Türk milletinin bağımsızlık ve kalkınma mücadelesiyle tüm dünyaya örnek bir devlet olduğunu ifade eden Baruş, "‎Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda, yetişmiş insan gücünün çok önemli bir kesimini kaybetmiş, tarım ve sanayi üretimi neredeyse yok olmuş, eğitim ve sağlık bakımından yoksunluklarla mücadele eden bir ülke olan Türkiye, Cumhuriyet'in ilanından itibaren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her alanda başlattığı ekonomik ve sosyal kalkınma hamleleriyle birlikte, kısa zamanda dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir." dedi.

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Baruş, Türkiye'nin yokluk içerisinden bugün bölgesinin ve dünyanın en önemli güçlerinden biri haline geldiğini dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti bugün eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, savunma sanayisinden elektronik sistemlerin üretimine kadar ekonominin her alanında güçlü bir aktör. Aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı Hedefi' emin adımlarla ve kararlılıkla yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve kalkınma yolunda elde ettiği bu başarı ülkemizin geleceğine olan inancımızın en büyük dayanağıdır." diye konuştu.

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Tören, konuşmanın ardından öğrencilerin şiir okuması, Büyükşehir Belediyesi mehteran ve bar ekiplerinin gösterileri ile 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı bandosunun seslendirdiği marşlarla sona erdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve kaymakamları ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.

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- Kars

Kars'ta da kutlamalar, Vali Ziya Polat'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda, Vali Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, tören aracından vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Taburu ile Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteriler sunduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgül Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ile diğer ilgililer katıldı.

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- Sınır köyünde coşkulu kutlama

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyündeki öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan öğrenciler köy içinde tur attı. Köyü dolaşan öğrenciler, ziyaret ettikleri yaşlılarla sohbet ederek bayram coşkusunu paylaştı.

75 yaşındaki Nerman Özbek, Cumhuriyet Bayramı'nın böyle kutlanmasının kendilerini de heyecanlandırdığını ifade ederek, "Nice böyle güzel bayramlara, bayrağımız her zaman göklerde yücelensin. Allah düşmanlara fırsat vermesin, çok sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. Atatürk'ümüzü rahmetle anıyorum. Allah yerini, mekanını cennet etsin. O olmasaydı biz şimdi nerelerdeydik." dedi.

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Ravza Koçak ise köyde yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Köyümüzdeki ninelerimizin, babaannelerimizin, annelerimizin ellerini öptük. Cumhuriyet'in ne demek olduğunu onlara anlattık. Onlarla mutlu olduk. Bayraklarımızı salladık, coşkuyla Cumhuriyet'imizi kutladık. Cumhuriyet olmasaydı biz bugün bu okulda eğitim öğretim göremezdik. İyi ki Cumhuriyet'imiz var ve iyi ki eğitim öğretim görebiliyoruz." diye konuştu.

- Ardahan

Ardahan'daki törenlerde, ilk olarak Vali Ömer Hilmi Yamlı, makamında tebrikleri kabul etti.

Kongre Caddesi'nde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının kendi sesinden dinletildiği törende konuşan Vali Yamlı, milletçe Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Program, öğrencilerin şiirler okuması, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

Törenin ardından Vali Yamlı, kutlama programına katkı sunanları tebrik etti.

- Ağrı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitleri minnetle anarak, gazilere şükranlarını sunduğunu söyledi.

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Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım atarken yeni sorumluluklarla ve ödevlerle karşı karşıya olduklarını belirten Bozkurt, "Aynı zamanda kendimize yeni hedefler belirlemiş durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında Cumhuriyet'imizin ikinci asrını bütün kalkınma alanlarında çok büyük başarılarla Cumhuriyet'imizi yaşatacağız, geliştireceğiz, kalkındıracağız ve koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunduğu programda, çeşitli yarışmalarda derece yapan sporcu ve öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Erhan Öztek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Yusufoğlu, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

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- Tunceli

Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün Valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk Stadı'nda kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Vali Aygöl, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Programda şiirler okundu, müzik dinletisi, halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı.

Jandarma komando timlerinin de gösteri yaptığı program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve resmi geçit töreniyle tamamlandı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, vali yardımcıları, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Kentin Ovacık, Pertek, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla törenler düzenlendi.

- Erzincan

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Kentte Ordu Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı kensi sesinden dinletildi.

Aydoğdu, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Tarih boyunca sayısız badireyi atlatıp kararlı adımlarla yürüyen Türk milletinin, Cumhuriyet ile birlikte geçmişten aldığı güçle geleceğe doğru ilerlediğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

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"Binlerce yıllık devletler silsilemizin son ebedi halkası olan Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümünü kutlarken istiklal mücadelemizin hatırasını, ecdadımızın fedakarlıklarını ve bizlere bırakılan emanetin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Cumhuriyet, milletimizin ortak iradesi, bağımsızlığımızın teminatı, adaletin, eşitliğin ve milli egemenliğin dayandığı temel değerimizdir. Aynı zamanda geçmişten devraldığımız medeniyet birikimini geleceğe taşıma azmimizin de en büyük ifadesidir."

Öğrencilerin de şiirler okuduğu programın ardından, resmi geçit yapıldı.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp alkış tutarak askerlere sevgilerini gösterdi.

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Erzincan Belediyesi Mehter Takımı'nın geçişiyle sona eren törene, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak, İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Iğdır

Iğdır'daki program, hava muhalefeti nedeniyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Programa, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Eraslan Er, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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Halk oyunları gösterilerinin sergilendiği programda öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiir okudu.